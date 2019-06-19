Представление "Нефтчи" и "Сперанцы" - возможных соперников "Арсенала" в Лиге Европы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду провел жеребьевку второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Тульский "Арсенал" встретится с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Молдавия), ТАСС представляет возможных соперников россиян.

Оппонент "Арсенала" определится по итогам двухматчевого противостояния, игры которого пройдут 11 и 18 июля. Туляки начнут борьбу за место в групповом раунде Лиги Европы на своем поле 25 июля, ответный матч пройдет 1 августа в гостях.

"Арсенал" дебютирует в еврокубках, тульский клуб занял по итогам прошедшего чемпионата России шестое место. Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы, но обладателем Кубка в прошлом сезоне стал московский "Локомотив", обеспечивший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому занявший шестое место в чемпионате России "Арсенал" получил путевку в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда.

Шестое место стало лучшим достижением в истории клуба. В сезоне-2017/18 "Арсенал" стал седьмым, отстав на одно очко от "Уфы", которая год назад также дебютировала в Лиге Европы. Уфимцы прошли словенский "Домжале" и люксембургский "Прогрес", но уступили в раунде плей-офф шотландскому "Рейнджерс".

Самый именитый клуб Азербайджана

"Нефтчи" стал серебряным призером чемпионата Азербайджана прошедшего сезона, уступив лишь "Карабаху", который завоевал шестой чемпионский титул. "Нефтчи" основан в 1937 году и остается самым титулованным клубом страны, на его счету восемь побед в национальном первенстве и шесть - в Кубке Азербайджана. Клуб однажды становился бронзовым призером чемпионата СССР (1966). Команда выступает на "Баксель-Арене", вмещающей 15 тыс. зрителей.

Последний раз "Нефтчи" играл во втором раунде квалификации Лиги Европы пять лет назад. В том сезоне клуб остановился в одной стадии от выхода в групповой этап - азербайджанцы прошли словенский "Копер" и грузинскую "Чихуру", но в раунде плей-офф уступили сербскому "Партизану".

На международной арене "Нефтчи" стал первым в истории азербайджанским клубом, попавшим в групповой этап еврокубков - в сезоне-2012/13 команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы, где встречалась с "Партизаном", итальянским "Интером" и российским "Рубином".

С клубами из России "Нефтчи" встречался четыре раза, проиграв три матча и однажды сыграв вничью. В сезоне-2004/05 соперником азербайджанцев по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов был ЦСКА (0:0, 0:2), который впоследствии стал обладателем Кубка УЕФА. "Рубин" в сезоне-2012/13 дважды обыграл "Нефтчи" со счетом 1:0.

Капитаном команды является бывший футболист российских "Сатурна", "Спартака", "Томи", "Крыльев Советов" и "Мордовии", а также португальской "Боавишты" Эмин Махмудов. 27-летний полузащитник представляет бакинский клуб с сентября 2017 года, он провел за него 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач. Махмудов имеет азербайджанское и российское гражданство, но выступает за сборную Азербайджана.

Основную угрозу в нападении "Нефтчи" представляет форвард Багали Дабо. 30-летний француз в 30 играх прошлого сезона отличился 16 раз и отдал шесть голевых передач.

Молдавские дебютанты Лиги Европы

Молдавская "Сперанца", как и Арсенал", впервые вышла на международную арену. Первые четыре команды турнирной таблицы чемпионата Молдавии получают право на участие в еврокубках: тираспольский "Шериф" на правах чемпиона сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, "Сперанца", которая стала четвертой, получила путевку в Лигу Европы, где сыграет в первом раунде с "Нефтчи".

"Сперанца" основана в 1991 году и базируется в городе Ниспорены, но будет играть домашние матчи в Кишиневе на стадионе "Зимбру", который клуб заявил для участия в Лиге Европы, арена рассчитана на 10400 зрителей. Первая встреча команд пройдет в столице Молдавии 11 июля.

Команда провела первые шесть лет в Национальном дивизионе, после чего потеряла прописку в главном первенстве Молдавии. "Сперанца" вернулась в высший дивизион в сезоне-2014/15, когда команду возглавил 22-летний Кристиан Ефрос, который до сих пор является тренером клуба, а его отец Петру Ефрос занимает должность президента "Сперанцы".

Старший брат главного тренера Штефан Ефрос является капитаном команды. 29-летний защитник в июне был вызван в сборную Молдавии, за которую провел два матча.

Чемпионат Молдавии стартовал в марте. По итогам 13 матчей "Сперанца" занимает пятое из восьми мест турнирной таблицы, набрав 19 очков.

Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является молдавский форвард Максим Юрку, в активе которого пять мячей в восьми играх.