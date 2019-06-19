Колумбийские футболисты обыграли катарцев и вышли в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 20 июня. Сборная Колумбии одержала победу над командой Катара со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Мяч на 86-й минуте забил Дуван Сапата.

В турнирной таблице группы B сборная Колумбии лидирует, набрав 6 очков, команды Катара и Парагвая набрали по одному очку, в активе аргентинских футболистов очков нет. Сборные Аргентины и Парагвая свой матч второго тура проведут в ночь на четверг. Колумбийцы не опустятся в таблице ниже второго места, они первыми на турнире гарантировали себе участие в 1/4 финала.

В плей-офф Кубка Америки выходят по две лучшие команды каждой из трех групп, а также две лучшие из занявших третьи места. Турнир завершится 7 июля.