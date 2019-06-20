Мильштейн: Кучеров и Василевский получили призы НХЛ благодаря своей работоспособности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские игроки "Тампы" Никита Кучеров и Андрей Василевский удостоились индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря своей работоспособности. Об этом ТАСС в четверг заявил агент спортсменов Дэн Мильштейн.

Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. Также он завоевал награду лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи") и приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд"). Василевский был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата ("Везина Трофи").

"Вечер прошел отлично, я очень рад за ребят. Невозможно описать то, как они подготавливаются к сезону и работают, что делают для победы. Этот вечер важен не только для самих игроков, но и для их семей, потому что с детских лет родители возили их на катки, помогали. Такие призы посвящаются родителям, женам, семьям за то, что они сделали для них, ребята получили заслуженные награды благодаря работоспособности", - отметил Мильштейн.

Кучеров в прошедшем регулярном чемпионате набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат.

Василевский провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Команда заняла первое место по итогам регулярного чемпионата. Однако в первом раунде плей-офф "Тампа" проиграла "Коламбусу" со счетом 0-4 в серии.