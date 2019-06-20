Сборные Аргентины и Парагвая сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 20 июня. Сборная Аргентины не смогла переиграть команду Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, состоялась на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти (Бразилия).

Сборная Парагвая первой отличилась в прошедшем матче. На 37-й минуте Ричард Санчес откликнулся на передачу Мигеля Альмирона и отправил мяч в сетку точным ударом из района одиннадцатиметровой отметки. Аргентинцы сравняли счет во второй половине встречи, когда капитан команды Лионель Месси (57) реализовал пенальти. Парагвайские футболисты могли вырвать победу, но голкипер сборной Аргентины Франко Армани отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении Дерлиса Гонсалеса на 62-й минуте.

Команда Аргентины после двух туров в группе B набрала одно очко и занимает последнее место, уступая сборной Катара по разнице забитых и пропущенных мячей. Парагвайские футболисты имеют в своем активе два балла и располагаются на второй строчке. Лидирует в группе сборная Колумбии (6), одержавшая две победы.

В заключительном туре предварительного этапа аргентинцы встретятся с командой Катара. Сборная Парагвая сыграет с колумбийцами, которые обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Оба матча пройдут 23 июня.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.