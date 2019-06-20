IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории

ТАСС, 20 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщается в пресс-релизе AIU.

Пакет данных, переданный 18 июня AIU, содержит 110 000 файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. Ранее WADA пояснило, что все еще находится в процессе рассмотрения оставшихся данных (относящихся к образцам, собранным в 2015 году), поэтому предоставит их позднее.

В пресс-релизе отмечается, что AIU начнет немедленно анализ допинг-проб московской лаборатории, чтобы своевременно предоставить результаты совету IAAF.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер 16 мая на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанных на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года.

В начале июня глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах будет рассмотрен после получения результатов перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

Отстранение ВФЛА

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Ближайшее очередное заседание совета IAAF состоится 23 сентября, за несколько дней до старта чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. Однако совет IAAF может рассмотреть вопрос снятия санкций с ВФЛА и раньше, если рабочая группа по восстановлению ВФЛА вынесет рекомендацию после проверки данных из московской лаборатории.