Третьяк: Василевский выбирает правильную позицию и хорошо разгадывает комбинации

В ночь на четверг состоялся гала-вечер НХЛ, по итогам которого Василевский впервые в карьере получил "Везина Трофи" (приз вручается лучшему вратарю по итогам сезона). В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел 53 матча, одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Он стал вторым после выступающего за "Коламбус" Сергея Бобровского российским вратарем, завоевавшим эту награду (голкипер "Блю Джекетс" получал "Везина Трофи" по итогам сезонов-2012/13 и 2016/17).

"Андрей более спокойный, отличается за счет выбора места в воротах. Но оба практически играют в одном стиле, - сказал Третьяк. - Василевский чуть габаритнее, чем Бобровский, поэтому техникой они друг от друга отличаются - Бобровский резче, чем Андрей, но Василевский выбирает более правильную позицию, хорошо разгадывает комбинации. А Бобровский как кошка - я это помню по Кубку мира в Торонто, когда он вытаскивал невероятные шайбы".