Соперник Тухугова по бою на турнире UFC в Абу-Даби не определен

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Соперник российского бойца Зубайры Тухугова по поединку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби еще не определен. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Соперник Зубайры еще не определен", - сказал Магомедов.

Турнир UFC пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации Тухугова, благодаря чему спортсмен может провести бой 7 сентября.

Всего на счету бойца 18 побед и четыре поражения.