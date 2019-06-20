"Аякс" продлил контракт с главным тренером тен Хагом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" продлил соглашение с главным тренером Эриком тен Хагом на три года. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Тен Хаг занимает пост главного тренера "Аякса" с 28 декабря 2017 года. Ранее специалист возглавлял голландские клубы "Утрехт" и "Гоу Эхед Иглс", а также вторую команду немецкой "Баварии".

В сезоне-2018/19 "Аякс" под его руководством выиграл чемпионат Нидерландов и завоевал кубок страны. Кроме того, клуб из Амстердама дошел до полуфинала Лиги чемпионов, поочередно обыграв в плей-офф мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В 1/2 финала "Аякс" по сумме двух встреч уступил английскому "Тоттенхэму".