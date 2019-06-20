ФК "Рубин" подписал контракт с защитником Виталием Денисовым

ТАСС, 20 июня. Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с узбекистанским защитником Виталием Денисовым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один год.

У Денисова завершился контракт с московским "Локомотивом", прошедший сезон он провел в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды, сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

За "Локомотив" он играл с 2013 по 2018 год, в составе клуба стал чемпионом России (2017/18), бронзовым призером турнира (2013/14) и двукратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17). В составе московского ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России (2004/05, 2005/06) и Кубка УЕФА (2004/05).

За сборную Узбекистана Денисов сыграл в 73 матчах, забил один мяч.

В прошедшем сезоне "Рубин" занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.