Артемьев: регби должно входить в тройку самых популярных видов спорта в стране

"Хотели бы, чтобы регби входило в тройку самых популярных видов спорта в России. С футболом и хоккеем нам трудно будет конкурировать. Но с гандболом, баскетболом и другими видами спорта мы должны конкурировать", - сказал Артемьев.

По его словам, достичь успехов в возрождении и развитии регби в России можно без капитальных затрат, так как уже создана крупная спортивная инфраструктура, которая использовалась на чемпионате мира по футболу - 2018. "Важно создавать очень серьезную базу детского спорта, инфраструктуры (для развития регби в РФ - прим. ТАСС). У нас есть большое преимущество - после проведения чемпионата мира по футболу, блестящего проведения, инфраструктура построена. Нам не приходится сегодня строить новые капитальные объекты. Это означает, что уже без больших и капитальных затрат можно сдвинуться с места", - сказал Артемьев, отметив, что движение в правильном направлении уже началось.

Артемьев также сообщил, что задача ФРР - серьезно расширить географию игр внутри страны. По его словам, сейчас сборная играет в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре. "География расширяется, но кроме этого затеяли серьезную программу, которая охватывает всю Россию - программу поддержки и возрождения регби в Вооруженных силах РФ", - отметил глава ФАС.

Артемьев возглавляет высший совет Федерации регби России с 2017 года.