Артемьев: тренер Сереви должен вывести сборную России по регби-7 на передовые позиции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по регби-7 Вайсале Сереви выведет команду на передовые позиции. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В субботу стартует московский этап чемпионата Европы по регби-7. Турнир пройдет 22-23 июня в "Лужниках", в соревнованиях примут участие 12 команд, лучшие девять сборных получат право на участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Токио, который состоится в июле во Франции. Сереви возглавил сборную России в ноябре 2018 года.

"Я хотел бы подчеркнуть, что такой великий игрок, как Вайсале Сереви возглавил нашу команду и выведет ее на передовые позиции. Важно, чтобы еще хватило чуть-чуть удачи", - заявил Артемьев.

"Я очень рад получить возможность быть тренером сборной России по регби. Когда я переехал в Россию, передо мной стояло две цели, которых я хочу добиться, - вывести сборную России на новый уровень на международной арене, и чтобы российская команда научилась побеждать не только маленькие, но и сильнейшие сборные мира. Я здесь всего лишь около шести месяцев, но надеюсь, что все получится", - сказал Сереви.

"Цель сборной России - победить на этом турнире, здесь нет сильных и слабых команд, потому что все команды очень хорошо готовы к турниру, будут выполнять свои задачи. Я не говорю с командой о квалификации на Олимпийские игры, это должно прийти через несколько недель", - заключил 51-летний специалист.

На Играх в Токио выступят 12 команд в мужском турнире, уже квалифицировались на соревнования сборные Японии (на правах хозяев), Новой Зеландии, США, Фиджи и ЮАР. Европейский квалификационный турнир пройдет 13 и 14 июля во Франции, победитель соревнований получит лицензию на Олимпиаду. Финальный квалификационный турнир состоится в июне 2020 года. Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.