Бах отметил уникальную готовность Токио к проведению Олимпиады

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что ни одна столица Олимпиады не была так хорошо готова к Играм за год до их начала, как Токио. Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания исполкома, его слова приводит пресс-служба МОК.

Заседание исполкома МОК проходило в швейцарской Лозанне 19-20 июня.

"Был представлен отчет о подготовке к Олимпиаде в Токио. Я не могу вспомнить ни одного города, который бы так хорошо был готов к Играм за год до их начала", - сказал Бах.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.