Лебедев проведет следующий бой против французского боксера Гуламиряна

ТАСС, 20 июня. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер") в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев согласовал поединок с обладателем пояса регулярного чемпиона организации Арсеном Гуламиряном, представляющим Францию. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Отмечается, что условия поединка, а также место и время его проведения будут утверждены позднее.

На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. Уроженец Армении 31-летний Гуламирян провел 24 поединка на профессиональном ринге, все из которых закончились его победой (16 - нокаутом).