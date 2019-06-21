Сын самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола стал баскетболистом "Денвера"

ТАСС, 21 июня. Суданец Бол Бол, который является сыном самого высокого игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мануте Бола, будет выступать за "Денвер". Это стало известно по итогам драфта 2019 года, проходившего в ночь на пятницу в Нью-Йорке (США).

Бол-младший был выбран под 44-м номером клубом "Майами", однако в ходе обмена права на игрока достались "Денверу". Первым номером драфта стал форвард Зайон Уильямсон, который будет выступать за "Нью-Орлеан".

Рост Бол Бола, который играет на позиции центрового, составляет 218 см (по информации североамериканских СМИ, 221 см), вес - 94 кг. Прошедший сезон он провел в составе университета Орегона, отыграв всего девять матчей из-за перелома ноги. Бол-младший набирал в среднем за встречу 21 очко, делал 9,6 подбора и одну передачу. С игры центровой попадал 57% бросков и 52% трехочковых.

Мануте Бол и румын Георге Мурешан являются самыми высокими игроками в истории НБА. Рост каждого из них составлял 231 см. Бол-старший - единственный баскетболист в истории НБА, количество набранных очков которого (1599) меньше, чем число сделанных блокшотов (2086). Он выступал за "Вашингтон", "Голден Стэйт", "Филадельфию" и "Майами", в возрасте 47 лет Мануте Бол умер из-за тяжелой болезни кожи.