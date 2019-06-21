Серебряный призер ОИ по хоккею Кэллахан может завершить карьеру из-за травмы спины

ТАСС, 21 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Райан Кэллахан может завершить спортивную карьеру из-за дегенеративного заболевания диска поясничного отдела позвоночника. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

В сезоне-2018/19 игрок провел 52 матча за "Тампу" в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (7 шайб + 10 результативных передач), в плей-офф он провел две встречи, не набрав очков.

"Я уже несколько лет имею проблемы со спиной. На протяжении этого года я боролся с травмой, после сезона обратился к специалистам. Судя по словам врачей и моему самочувствию, я вряд ли смогу вернуться на лед. Я не думаю, что длительный перерыв поможет моей карьере", - сказал 34-летний Кэллахан.

Он добавил, что в течение года пробовал несколько вариантов лечения, определенные меры помогали ему, он мог играть. Хоккеист отметил, что постоянно занимается реабилитацией, чтобы чувствовать себя лучше.

Кэллахан перешел в "Тампу" в 2014 году. Также он выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хартфорд" и клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в НХЛ нападающий провел 757 матчей, в которых набрал 386 очков (186+200). В составе американской национальной команды он становился серебряным призером Олимпийских игр 2010 года.