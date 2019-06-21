{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла итальянцев в матче группы В на Европейских играх

Встреча завершилась со счетом 22:15

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" со счетом 22:15 обыграла команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх в Белоруссии.

Сборная России в составе Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова, Станислава Шарова и Алексея Жердева в рамках группового этапа также встретится со сборными Украины и Франции. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф. Следующий матч российская команда проведет 22 июня против французов.

Сборная России в мужском рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA) занимает второе место. Первое место занимают сербы. Баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020. Европейские игры завершатся 30 июня.

Теги
Европейские игры-2019
Допинг в спорте
ВФЛА отправила в IAAF 305 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса
Всего Всероссийская федерация легкой атлетики приняла к рассмотрению 315 заявок
Читать полностью