Польский футболист Аугустыняк перешел в "Урал"

ТАСС, 21 июня. Польский защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Спортсмен перешел в "Урал" из польской команды "Медзь". Детали соглашения с 25-летним футболистом не сообщаются.

"Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперед. Я счастлив, что оказался в "Урале"! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город", - сказал Аугустыняк.

Футболист также выступал за польские "Видзев", "Ягеллонию", "Погонь" и "Вигры". Всего на счету Аугустыняка 136 матчей и восемь голов.

В минувшем сезоне чемпионата России "Урал" занял 10-е место, набрав 38 очков. В розыгрыше Олимп - Кубка России екатеринбургский клуб дошел до финала, где уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.