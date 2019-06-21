Российские гандболистки сыграют со шведками и японками на групповом этапе чемпионата мира

ТАСС, 21 июня. Женская сборная России сыграет в группе D на чемпионате мира 2019 года по гандболу, который пройдет в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Жеребьевка турнира прошла в пятницу в Токио. Команда России была в первой корзине при жеребьевке.

Вместе с командой России в группе D сыграют сборные Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго.

В группу А попали команды Нидерландов, Норвегии, Сербии, Словении, Анголы и Кубы. В группе B выступят сборные Франции, Дании, Германии, Южной Кореи, Бразилии и Австралии. В группе С встретятся команды Румынии, Венгрии, Черногории, Испании, Сенегала и Казахстана.

По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 17-го по 24-е. Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первый женский чемпионат мира по гандболу состоялся в 1957 году, с 1993-го турнир проводится раз в два года. Женская команда СССР три раза выигрывала чемпионаты мира (1982, 1986, 1990), дважды завоевывала серебряные награды (1975, 1978), один раз становилась бронзовым призером (1973). В активе сборной России четыре победы на чемпионатах мира (2001, 2005-2009).