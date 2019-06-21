Частная олимпийская коллекция Потанина представлена на Европейских играх в Минске

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Крупнейшая в мире частная коллекция олимпийских медалей и атрибутики, собственником которой является глава компании "Норникель" Владимир Потанин, представлена в минской ратуше в день открытия в столице Белоруссии II Европейских игр.

На церемонии присутствовал министр спорта РФ Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова, статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич и начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

"До тех пор, пока олимпийское движение помнит о прошлом, у него будет будущее. Владимир Потанин сделал большое дело, собрав такую коллекцию. Спорт должен должен быть вне политики. Я от лица олимпийского комитета выражаю большую благодарность Потанину", - сказал Кочиянчич.

Колобков отметил, что у этой выставки большое будущее: "Очень интересная коллекция. Уверен, что она вызовет большой интерес у болельщиков, приехавших в Минск. Считаю, что у этой выставки очень большое будущее. Потанин очень активно поддерживает спорт, вносит большой вклад в спортивную образовательную сферу".

"Олимпийский комитет России будет поддерживать продвижение этой выставки на самых крупных международных соревнованиях. В следующем году появится музей, куда, я очень надеюсь, попадут некоторые вещи из этой коллекции", - сказал Поздняков.

Первая презентация коллекции прошла 13 июня в Олимпийском комитете России. Сейчас коллекция насчитывает более 380 артефактов, среди них 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпиад, начиная с первых в новой истории Игр, которые прошли в 1896 году, и заканчивая Играми 2014 года в Сочи. В коллекции также 30 олимпийских факелов, 39 почетных знаков, медалей и орденов, семь кубков, статуэток и даже горнов Игр разных лет. Коллекция постоянно пополняется. Планируется, что она будет показана за рубежом в рамках различных крупных международных спортивных мероприятий.