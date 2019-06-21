Президент UFC готов провести поединок между Крузом и Бибером

ТАСС, 21 июня. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что готов организовать поединок между американским актером Томом Крузом и канадским поп-исполнителем Джастином Бибером. Слова Уайта приводит издание The Sun.

Ранее 25-летний Бибер бросил вызов 56-летнему Крузу в социальной сети Twitter. Круз не ответил на сообщение.

"Недавно мне позвонили. Не буду говорить кто именно, но это были реальные парни, которые отвечают за свои слова. И эти ребята сказали мне, что хотят участвовать в организации боя Круза и Бибера. А еще они сказали, что актер сам согласился драться, я ответил им тогда, мол, если это правда, то нам нужно все обсудить. Если бы я отказался организовывать этот бой, считал бы себя идиотом, это будет самый легкий промоушен в моей карьере", - сказал Уайт.

Также утверждается, что Бибер уже дал предварительное согласие на бой.