Футболисты сборной Зимбабве могут бойкотировать матч Кубка Африки из-за невыплаты премий

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Зимбабве угрожают местной федерации футбола бойкотом первого матча Кубка африканских наций, который состоится в пятницу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В матче открытия турнира сборная Зимбабве должна сыграть с командой Египта в Каире. По данным источника, зимбабвийские футболисты отказались в четверг выходить на тренировку, потребовав выплаты премий, которые национальная федерация должна была выдать им по итогам квалификации на Кубок африканских наций в прошлом месяце.

Как сообщает агентство, на прошедшей в четверг встрече между представителями команды и федерации стороны не смогли выработать решение проблемы.

В группе A также сыграют команды Демократической Республики Конго и Уганды. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.