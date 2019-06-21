Теннисист Хачанов уступил итальянцу Берреттини в четвертьфинале турнира в Галле

ТАСС, 21 июня. Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле. Турнир проходит на травяном покрытии в Германии.

Россиянин уступил со счетом 2:6, 6:7 (4:7). В полуфинале 23-летний Берреттини сыграет против победителя матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и представителем Германии Александром Зверевым.

Берреттини занимает в рейтинге ATP 22-е место. На его счету три титула ATP.

Хачанов в этом году вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где уступил австрийцу Доминику Тиму. Этот результат стал лучшим для россиянина на турнирах серии Большого шлема. Также в активе 23-летнего Хачанова четыре победы на турнирах ATP.

Турнир в Галле завершится 23 июня.