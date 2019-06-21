{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Футболисты сборной Камеруна отложили вылет на Кубок Африки из-за разногласий по премиям

Игроки требуют повысить сумму выплаты в два раза

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Камеруна по футболу отказались покинуть отель в Яунде и отправиться на рейс в Египет, где в пятницу стартует Кубок африканских наций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказал пресс-секретарь сборной, вылет откладывается из-за разногласий игроков национальный команды и министерства спорта страны по поводу размера премий. По его словам, игрокам выплатили около $35 тыс., однако они требуют в два раза больше.

По данным агентства, ожидается, что игроки сборной Камеруна в пятницу все же вылетят на турнир после того, как министерство спорта пообещало выплатить каждому футболисту команды по $8,6 тыс. после первой победы на турнире.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля. Сборная Камеруна сыграет в группе F с командами Гвинеи-Бисау (25 июня), Ганы (29 июня) и Бенина (2 июля).

Футбол в России
Футболист Понсе перешел в московский "Спартак"
Детали соглашения не разглашаются
Читать полностью