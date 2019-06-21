Братья Березуцкие продолжат работу в ФК "Витесс" в качестве помощников главного тренера

ТАСС, 21 июня. Бывшие защитники сборной России по футболу Алексей и Василий Березуцкие продолжат работу в голландском "Витессе" в качестве помощников главного тренера команды. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба клуба.

Главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий, который пришел в команду перед началом сезона-2018/19. Березуцкие присоединились к команде зимой 2019 года.

Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры в июле 2018 года. Они провели 16 сезонов в составе московского ЦСКА, шесть раз став с командой чемпионами России. В 2005 году они были обладателями Кубка УЕФА в составе армейцев. Со сборной России футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

В прошедшем сезоне "Витесс" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, но не смог завоевать путевку в Лигу Европы, в финале плей-офф за попадание в квалификацию турнира по сумме двух матчей уступив "Утрехту" (1:1, 0:2).