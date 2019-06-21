Олимпийские лицензии в конном спорте по выездке и конкуру будут разыграны в Подмосковье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лицензии на Олимпийские игры в Токио в конкуре и выездке будут разыграны в Подмосковье в рамках крупнейшего в истории России соревнования по конному спорту "Токийский тур". Турнир пройдет на территории спорткомплекса Maxima Park в Дмитровском городском округе.

Команда, победившая в каждой из дисциплин, получит право участвовать в Олимпийских играх 2020 года. Сборная России по выездке, ни разу в новейшей истории не выступавшая на Олимпиадах, надеется прервать серию неудач.

Российские всадники прежде отбирались на Игры лишь в индивидуальных зачетах по итогам чемпионатов Европы и Всемирных конных игр. Однако Международная федерация конного спорта (FEI) решила расширить число участников Олимпиады и создала специальный квалификационный турнир для олимпийской группы С, в которую входит Россия.

Соперниками российских спортсменов в выездке станут команды из Белоруссии, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Эстонии.

Оптимизм перед стартами

Квалификация в выездке началась 20 июня. В субботу в подмосковном Maxima Park состоятся финальные соревнования. Шеф-экип российской сборной Анатолий Исачкин настроен оптимистично.

"У нас всадники все достаточно опытные. Трое из них постоянно выступают на международном уровне - это Елена Сиднева, Татьяна Костерина и Евгения Давыдова. Всадники едут все довольно ровно, хорошо. Оптимизм есть, хотим победить и попасть на Олимпиаду", - сказал Исачкин на пресс-конференции.

В четверг сборная России приняла участие в ветеринарной выводке, все лошади ее прошли успешно. В состав национальной команды вошли Регина Исачкина, Костерина, Сиднева и Давыдова.

Соревнования по конкуру стартуют 27 июня, а 30 июня состоятся финальные заезды. Примечательно, что в этом году региональная группа С разделена на две подгруппы, для каждой проводится отдельный турнир - в Москве и Будапеште. Страны сами выбирают, на какой площадке они будут стартовать.

Сборные, победившие на турнирах, получают олимпийские лицензии. В московском этапе примут участие сборные России, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Израиля и Польши.

"Токийский тур" по выездке и конкуру организован Федерацией конного спорта России (ФКСР) при поддержке FEI.