"Торпедо" в Москве проведет матч со старейшим футбольным клубом мира "Шеффилдом"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Торпедо" в субботу в товарищеском матче сыграют с английским "Шеффилдом", который был основан в 1857 году и является старейшим клубом мира. Встреча пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало - 18:00 мск.

Игра будет приурочена к празднованию 95-летия "Торпедо", которое клуб отметит 17 августа. Матчем против английского клуба москвичи начнут подготовку к новому сезону, который команда проведет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Торпедо" вернулось во второй по силе дивизион российского футбола, заняв первое место в турнире зоны "Центр" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В этом матче состоится дебют бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича, который завершил игровую карьеру после чемпионата мира 2018 года, в качестве главного тренера. В сезоне-2018/19 39-летний специалист работал ассистентом наставника молодежной команды московского ЦСКА, где он выступал с 2004 по 2018 год и выиграл 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона страны и трофей Кубка УЕФА. Также Игнашевич играл за "Спартак-Орехово", самарские "Крылья Советов" и столичный "Локомотив". Однако первым клубом в его карьере было именно "Торпедо", в школе которого он занимался с 1988 по 1997 год.

Для "Шеффилда" игра с москвичами станет первой в рамках предсезонного турне по России. Старейший клуб мира на данный момент выступает в восьмом по силе дивизионе Англии (первый юго-восточный дивизион Северной премьер-лиги). В этом турнире играют полупрофессиональные и любительские команды. "Шеффилд" в прошлом сезоне занял четвертое место из 20 клубов и не смог завоевать право на повышение в классе.

Соперниками англичан также станут "Чертаново" (26 июня), ФК КФ (27 июня) и фарм-клуб "Локомотива" "Казанка" (29 июня).

История отношений "Торпедо" с английскими клубами

Первый матч между прародителем "Торпедо", коллективом РДПК (Рабочий Дворец "Пролетарская Кузница"), на базе которого появилась футбольная команда завода ЗиЛ, и сборной Рабочей спортивной ассоциации Англии состоялся 9 августа 1928 года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После получения современного имени москвичи в мае 1959 года в "Лужниках" сыграли с "Тоттенхэмом", уступив со счетом 0:1. Осенью состоялась ответная игра, в которой снова победили лондонцы - 3:2. В рамках того турне "Торпедо" также встретилось с "Эвертоном" (4:4) и "Шеффилд Уэнсдей" (1:2).

Следующих матчей пришлось ждать 15 лет - после завершения чемпионата СССР 1974 года москвичи сыграли с командами из низших дивизионов Англии, одержав победы над "Уиганом" (3:2) и "Александрой" (2:1), а также закончили вничью встречи с "Саутпортом" (3:3) и сборной клубов Ирландии (0:0).

В 1986 году "Торпедо" в преддверии выступления в Кубке кубков провело три матча против английских команд, победив "Вест Бромвич" (2:0) и "Ноттингем Форест" (1:0). Встреча с "Плимутом" завершилась вничью - 2:2.

После распада СССР "Торпедо" провело еще четыре матча против английских клубов, при этом все они прошли в рамках Кубка УЕФА. В сезоне-1992/93 команда в первом раунде турнира два раза сыграла вничью со счетом 0:0 против "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона, добыв победу в серии пенальти - 4:3. Уже в 2001 году "Торпедо" на этой же стадии второго по значимости еврокубка встречалось с "Ипсвичем", не сумев выйти в следующий раунд (1:1, 1:2).

Дружеская атмосфера вокруг матча

За день до игры делегация "Торпедо" в составе владельца клуба Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой посетила резиденцию посла Великобритании в России сэра Лори Бристоу, где присутствовали руководство и игроки "Шеффилда". По случаю приезда старейшего клуба мира дипломат устроил торжественный ужин. Среди гостей резиденции был и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Мероприятие пропустили Игнашевич и игроки "Торпедо", так как команда продолжает готовиться к ближайшей игре и новому сезону в ФНЛ.

В день матча представители "Шеффилда" возложат цветы к вечному огню в Парке Победы. Англичане хотят этим жестом показать историческую связь между Великобританией и Россией, а также почтить память павших во Второй мировой войне.

Для болельщиков игра между "Торпедо" и "Шеффилдом" станет возможностью приобрести сувениры, посвященные матчу. Для тех, кто не захочет дополнительно тратиться и приобрел электронный билет, с 20:00 до 21:00 мск в кассах будет проводиться их обмен на аналоги, отпечатанные в типографии. Такие экземпляры украсят коллекцию любого поклонника футбола.