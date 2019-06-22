Американец Хьюз выбран клубом НХЛ "Нью-Джерси" на драфте 2019 года под первым номером

ТАСС, 22 июня. "Нью-Джерси" выбрал американского нападающего Джека Хьюза на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года под общим первым номером. Церемония драфта проходит в Ванкувере.

18-летний Хьюз занял первое место в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых североамериканских игроков. В прошлом сезоне он выступал в Главной юниорской лиге США, где в 24 матчах набрал 48 (12 шайб + 36 голевых передач) очков.

Хьюз в составе сборной США выступал на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира, но не помог команде одержать победу ни на одном из турниров. Форвард набрал 20 (9+11) очков на юниорском первенстве, где его команда завоевала бронзовые медали. По ходу молодежного чемпионата мира он получил травму, проведя четыре игры, в которых отдал четыре результативные передачи. На взрослом мировом первенстве в Словакии Хьюз в семи матчах отметился тремя ассистами.

"Нью-Джерси" в минувшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Клуб получил право первого выбора на драфте по итогам лотереи, которая состоялась 9 апреля.

Какко стал вторым

Под вторым номер драфта 2019 года в "Нью-Йорк Рейнджерс" ушел финский нападающий Каапо Какко. 18-летний форвард занял первое место в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков, родившихся в Европе.

В прошедшем сезоне Какко выступал в чемпионате Финляндии за ТПС и набрал 38 (22+16) очков в 45 матчах. Форвард не принимал участие на юниорском чемпионате мира, так как находился на сборах главной команды для подготовки ко взрослому первенству в Словакии. Оно завершилось победой финской сборной. Какко забросил на турнире шесть шайб и отдал одну результативную передачу в 10 играх.

На молодежном чемпионате мира в Канаде форвард стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, всего на турнире он набрал пять (2+3) очков. Какко в составе финской команды выигрывал чемпионаты мира в трех возрастных категориях - в 2018 году на юниорском первенстве в России нападающий также помог своей сборной одержать победу, отметившись в решающем матче против американцев заброшенной шайбой.

"Рейнджерс" в минувшем сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Третьим номером драфта 2019 года стал канадский форвард Кирби Дак, который будет выступать за "Чикаго". В прошедшем сезоне он играл в Западной хоккейной лиге за "Саскатун Блейдз". Форвард провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 73 (25+48) очка. В плей-офф на его счету 10 встреч и восемь (5+3) баллов за результативность.