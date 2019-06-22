Сборная Чили обыграла команду Эквадора в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 2:1 обыграли команду Эквадора в матче второго тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в Салвадоре на стадионе "Фонте-Нова".

Чилийцы открыли счет уже на восьмой минуте матча. Полузащитник Хосе Фуэнсалида оказался первым на мяче, отскочившем от игрока обороны сборной Эквадора, и точно пробил в дальний угол ворот. Эквадорские футболисты отыгрались на 26-й минуте матча - Эннер Валенсия уверенно реализовал пенальти.

Во второй половине встречи сборная Чили не стала долго входить в игру и уже через шесть минут после начала тайма забила мяч. Алексис Санчес откликнулся на передачу с фланга от Чарлеса Арангиса и вывел свою команду вперед. Гол, который стал для форварда "Манчестер Юнайтед" вторым на этом турнире, оказался победным. На 90-й минуте эквадорский защитник Габриэль Ачильер получил прямую красную карточку за удар локтем в голову Артуро Видалю.

Команда Чили после двух туров в группе C набрала шесть очков и занимает первое место, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Сборная Эквадора очков в активе не имеет и располагается на четвертой строчке. В заключительном туре предварительного этапа чилийцы встретятся с командой Уругвая, а сборная Эквадора сыграет с японцами. Оба матча пройдут 25 июня.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.