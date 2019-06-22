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КХЛ

"Куньлунь" продлил контракт с канадским хоккеистом Вольским

Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на два года

ТАСС, 22 июня. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" продлил контракт с канадским нападающим Войтеком Вольским. Об этом сообщила в субботу пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним спортсменом рассчитан на два года.

Хоккеист выступал за китайский клуб в 2017 году, в декабре того же года играл в "Металлурге", а октябре 2018 года вернулся в "Куньлунь".

Вольский является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, а также обладателем Кубка Гагарина 2016 года в составе магнитогорского "Металлурга". Всего в КХЛ канадец провел 315 матчей, в которых набрал 234 очка (98 шайб + 136 голевых передач).

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