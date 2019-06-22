Футболисты "Торпедо" разгромили "Шеффилд" в товарищеском матче

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" одержал крупную победу над английским "Шеффилдом" со счетом 5:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (18-я минута), Тимур Джикия (57, 87), Константин Кертанов (61) и Артем Самсонов (84). Этот матч стал первым для бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича в качестве главного тренера "Торпедо".

Встреча была приурочена к празднованию 95-летия "Торпедо", которое клуб отметит 17 августа. В открытии матча принял участие посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу. Игра началась с минуты молчания по случаю Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны.

"В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов, - сказал Бистроу. - Эти страницы истории объединяют наши страны. Сегодня мы вспоминаем подвиг наших людей. В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире".

"Шеффилд", основанный в 1857 году, является старейшим клубом мира, в настоящее время команда выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. Матч с "Торпедо" стал для английской команды первым в предсезонном турне по России, "Шеффилд" также сыграет с "Чертаново" 26 июня, ФК КФ 27 июня и фарм-клубом "Локомотива" "Казанкой" 29 июня.

"Торпедо" в следующем сезоне сыграет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России.