Президент "Шеффилда": футболисты "Торпедо" серьезно отнеслись к товарищескому матчу

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Торпедо" очень серьезно отнеслись к товарищескому матчу против английского "Шеффилда". Такое мнение ТАСС высказал в субботу после матча президент "Шеффилда" Ричард Тимс.

"Торпедо" разгромило "Шеффилд", являющийся старейшим футбольным клубом в мире, со счетом 5:0 в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию столичного клуба. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. "Шеффилд" выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии.

"Атмосфера была фантастической, а "Торпедо" отнеслось к игре очень серьезно. Думаю, первый тайм был равным, а во втором мы сделали много замен, и на поле было больше российских игроков, чем английских", - сказал Тимс.

По мнению главы "Шеффилда", "Торпедо" заслуживает более высокого статуса, чем нынешний (команда сыграет в Футбольной национальной лиге). "Сможет ли "Торпедо" уже в следующем сезоне сыграть в премьер-лиге? Вопрос не ко мне, но через два-три года с новым стадионом и под руководством нового тренерского штаба и менеджмента (главный тренер Сергей Игнашевич и президент Елена Еленцева пришли в "Торпедо" летом 2019 года и в конце 2017 года соответственно - прим. ТАСС) почему бы и нет", - отметил он.

Игра в субботу соответствовала духу футбола, считает глава "Шеффилда". "Старинный футбольный клуб из Москвы против старейшего в мире. Единственный победитель этого матча - футбол!" - подчеркнул Тимс.