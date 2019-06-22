Тренер "Торпедо" Игнашевич признался, что не скучает по карьере футболиста

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что не скучает по карьере игрока, которую он завершил после чемпионата мира - 2018. Об этом 39-летний специалист сообщил журналистам в субботу после товарищеского матча со старейшим клубом мира - английским "Шеффилдом".

Встреча, приуроченная к 95-летию российского клуба, прошла на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой "Торпедо" со счетом 5:0. В предстоящем сезоне "Торпедо" сыграет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Мы справились с основной задачей - подарили болельщикам те эмоции, которые они ждали, несмотря на то, что уровень соперника был гораздо ниже, - сказал Игнашевич. - Мы, честно говоря, не представляли уровень соперника, а после игры обсудили и пришли к выводу, что для первого спарринга это была подходящая кандидатура".

"Что касается плохой реализации моментов - была нервозность, особенно в первые 10-15 минут. Мы на дрожащих ногах не смогли использовать несколько моментов. Во втором тайме было полегче, поскольку соперник устал", - добавил он.

На вопрос о том, хотел бы Игнашевич подписать контракт с кем-то из игроков "Шеффилда", главный тренер с улыбкой сказал: "Если только Евгения Савина (бывший нападающий пермского "Амкара" и самарских "Крыльев Советов" провел в составе английской команды большую часть второго тайма - прим. ТАСС)".

"Не было ли желания выйти на поле? Я уже год на тренерской работе и адаптировался. Если честно, вообще не скучаю - закончил карьеру в 39 лет, наигрался", - добавил Игнашевич.