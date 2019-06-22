Командная работа. Сборная России по выездке впервые выступит на Олимпиаде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, одержав победу на турнире по конному спорту "Токийский тур". Прежде российские всадники отбирались на Игры лишь в индивидуальном зачете.

Международная федерация конного спорта (FEI) решила расширить число участников Олимпиады и создала специальный квалификационный турнир для олимпийской группы С, в которую входит Россия. Финальные соревнования прошли в субботу в Подмосковье. Сборная России, за которую выступали Елена Сиднева, Татьяна Костерина, Евгения Давыдова и Регина Исачкина, набрала 210,130 балла. У финишировавшей второй команды Белоруссии - 198,717 балла.

По мнению президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной, Россия долго ждала появления сборной, способной отобраться на Олимпиаду.

"Наконец-то у нас создана команда России, которая выступит на Олимпийских играх. Наконец-то завоевана командная лицензия, которой у страны не было почти 40 лет, - сказала Сечина. - Такой радости, такого праздника у нас не было давно. И мы все очень благодарны спортсменам, тренерам, организаторам "Токийского тура".

По мнению Костериной, показавшей лучший результат среди российских всадниц, на сборной лежала большая ответственность, и команда с ней справилась.

"Я первый раз выступала на родине, обычно я соревнуюсь в Европе, где я порой одна под флагом России. На этом турнире на всех нас была большая ответственность. Я полностью сконцентрировалась на своем выступлении, и каждый из нас сделал все ради этой победы", - заявила Костерина на пресс-конференции.

Олимпийские надежды стали реальностью

Последний раз отечественная сборная по выездке была представлена в командном турнире на Олимпиаде 1992 года. Тогда это была сборная СНГ. Как призналась ТАСС Сечина, само попадание на игры - большой успех для отечественных всадников.

"Участие в Олимпиаде для любого спортсмена - это уже большая честь и большой труд. Хороший результат - это медаль. Но опять же, не всякому спортсмену даются шансы выступить на Играх. Поэтому сейчас для нас важным является труд, труд, труд", - подчеркнула глава ФКСР.

По мнению Костериной, выступающей на лошади по кличке Дьяволесса, в Токио у сборной России не должно быть проблем ни с адаптацией, ни с логистикой, лошади спокойно перенесут тяжелую дорогу. "Вы знаете, они летают лучше, чем ездят, - сказала Костерина. - В прошлом году мы летали на соревнования в США, и лошади прекрасно перенесли полет как туда, так и обратно. Так что опасений перед перелетом в Японию нет".

"Токийский тур" продолжится 30 июня финальными выступлениями за олимпийскую лицензию в конкуре. За право поехать на Игры в Токио поборются сборный России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии.