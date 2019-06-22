Гастроли старейшего клуба мира начались с поражения. "Шеффилд" уступил "Торпедо"

"Торпедо" могло открыть счет уже в первые пять минут, но только расторопность защитника "Шеффилда" не позволила голу состояться - мяч был выбит с линии ворот. Игнашевич на послематчевой пресс-конференции скажет о том, что его команда нервничала в первые 10-15 минут, но это не бросалось в глаза. В отличие от разницы в классе - автозаводцы по итогам прошлого сезона завоевали право играть во втором по силе дивизионе российского футбола, а их соперники продолжают играть в восьмой английской лиге. Так что гол в ворота "Шеффилда" не стал сюрпризом - воспитанник "Торпедо" Игорь Лебеденко, не игравший за родную команду с 2004 года, ударом головой отправил мяч в сетку.

Для руководства "Шеффилда" день начался с возложения цветов у Вечного огня в Парке Победы. Президент английского клуба Ричард Тимс вместе с послом Великобритании в Москве Лори Бристоу в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтили память погибших. Перед началом игры британский дипломат поздравил "Торпедо", поблагодарил российских болельщиков за теплый прием и не прошел мимо темы Дня памяти и скорби.

Перед игрой, приуроченной к 95-летию российской команды, болельщики могли послушать кавер-версии популярных песен, оценить коллекцию футболок "Торпедо" разных лет, а также других команд, выступающих в экипировке черно-белых цветов - итальянского "Ювентуса", бразильских "Сантоса" и "Коринтианса", английских "Фулхэма" и "Ньюкасла", а также многих других. Кроме того, любителям футбола предлагалось получить снимки на фотобумаге с указанием даты и команд - участниц предстоящей игры.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Торпедо" в товарищеском матче на стадионе имени Эдуарда Стрельцова одержало крупную победу над старейшим футбольным клубом мира - английским "Шеффилдом", который был основан в 1857 году. Встреча, ставшая дебютной в качестве главного тренера для бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича, завершилась со счетом 5:0.

Болельщики, полностью заполнившие одну из трибун стадиона на Восточной улице, сначала обрадовались, но потом стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес автора гола. Они так и не простили футболисту его решение 15-летней давности перейти в "Локомотив", который является принципиальным соперником автозаводцев.

После перерыва "Шеффилд" перетряхнул состав, выпустив на поле в том числе и россиян (некоторых из них англичанам любезно предоставило "Торпедо"). Отдельных оваций от трибун удостоился бывший нападающий пермского "Амкара" и самарских "Крыльев Советов", а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин. Форвард завершил карьеру в 2015 году, но решил поучаствовать в товарищеской игре. Неизвестно, дело в плохой форме самого нападающего или высоком уровне соперников, но он почти не встречался с мячом.

Несмотря на это, главный тренер "Шеффилда" Кирк Джексон после матча сказал, что готов предложить Савину полноценный контракт. Похожую мысль высказал и Игнашевич - когда его спросили, кого из игроков английской команды он бы пригласил в "Торпедо", молодой тренер с улыбкой ответил: "Если только Савина".

Описывать события на поле не имеет особого смысла, поскольку после перерыва российская команда продолжила владеть подавляющим преимуществом и забила еще четырежды - дублем отметился Темур Джикия, еще по голу на свой счет записали Константин Кертанов и Артем Самсонов.

Савин просил не забивать больше пяти мячей

После финального свистка автор победного гола Лебеденко в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал, что остался доволен атмосферой на матче, сделав вид, что не заметил обидных кричалок в свой адрес. "Перед игрой встречались с Евгением Савиным, он просил больше пяти мячей не забивать. Относительно соперника - все все понимают. Но приятно встречаться с такими командами, известными на весь мир".

Президент "Шеффилда", несмотря на крупное поражение, был в хорошем расположении духа. Он охарактеризовал игру с "Торпедо" так: "Атмосфера была фантастической, а соперник отнесся к игре очень серьезно. Старинный футбольный клуб из Москвы против старейшего в мире. Единственный победитель этого матча - футбол!"

Его коллега из "Торпедо" Елена Еленцева также отметила атмосферу на стадионе. Говоря о самой игре, она сказала ТАСС, что больше ее порадовал не счет на табло, а взаимодействия игроков на поле и то, как игроки и болельщики относились к сопернику по ходу матча.

"Не хочется никого обижать, но "Шеффилд" играет в восьмом английском дивизионе, конечно, мы ожидали, что победим. Но учитывая, что команда сейчас находится под нагрузками, небольшие опасения были", - добавила президент автозаводцев.

Пребывание "Шеффилда" в России не ограничится предпраздничной игрой с "Торпедо". На следующей неделе старейший клуб мира проведет еще три игры в рамках товарищеского турне по нашей стране - против "Чертаново" (26 июня), ФК КФ (27 июня) и фарм-клуба "Локомотива" "Казанки" (29 июня).