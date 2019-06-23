Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в отборе на Олимпийские игры-2020

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 обыграла команду Польши в полуфинале турнира за 9-12 места на московском этапе чемпионата Европы. Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 34:17.

В матче за 9-е место россияне встретятся с победителем игры между национальными командами Грузии и Румынии. Право участвовать в квалификационном турнире на летние Олимпийские игры 2020 года получают лучшие девять команд московского этапа чемпионата Европы, но из-за неучастия сборной Уэльса в отборе на Олимпиаду попадание в десятку сильнейших также позволяет сыграть в квалификационных соревнованиях, которые пройдут во Франции в июле.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.