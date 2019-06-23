Авдеева и Булаев завоевали золото Европейских игр в стрельбе из блочного лука в миксте

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по стрельбе из блочного лука в составе Наталии Авдеевой и Антона Булаева стала победителем Европейских игр в миксте. Соревнования проходят в Минске.

В финале россияне победили команду Нидерландов. Во встрече за бронзовые медали сборная Турции была точнее команды Хорватии.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 12 золотых, пять серебряных и пять бронзовые медали.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.