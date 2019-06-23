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Европейские игры-2019

Авдеева и Булаев завоевали золото Европейских игр в стрельбе из блочного лука в миксте

В финале российские лучники победили команду Нидерландов

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по стрельбе из блочного лука в составе Наталии Авдеевой и Антона Булаева стала победителем Европейских игр в миксте. Соревнования проходят в Минске.

В финале россияне победили команду Нидерландов. Во встрече за бронзовые медали сборная Турции была точнее команды Хорватии.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 12 золотых, пять серебряных и пять бронзовые медали.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия125522
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3328
5Нидерланды1304
6Бельгия1113
7Косово1102
7Израиль1102
7Сербия1102
10Франция1023
11Великобритания1012
12Азербайджан0134
13Болгария0123
13Португалия0123
15Испания0112
15Италия0112
15Латвия0112
18Армения0101
18Греция0101
20Румыния0033
21Германия0022
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
22Турция0011
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