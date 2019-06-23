ФК "Сочи" ведет переговоры с несколькими потенциальными новичками

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" ведет переговоры о подписании соглашений с несколькими игроками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

На данный момент "Сочи" имеет в составе 11 футболистов, у которых контракт не истекает 30 июня. Ранее сообщалось о том, что на просмотре в команде находятся полузащитники Динияр Билялетдинов, Анатолий Катрич и нападающий Владимир Обухов.

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими футболистами, думаю, что на следующей неделе будут новости. Нам нужно время, мы боимся сделать ошибки, средства у нас есть. Мы просматриваем игроков", - сказал Рубашко.

"Сочи" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и предстоящий чемпионат проведет в премьер-лиге. В первом туре чемпионата " Сочи" сыграет против "Спартака" 13 июля в Москве.