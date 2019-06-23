Лидеры АСЕАН поддержали разработку совместной заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали общее желание разработать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом в воскресенье на пресс-коференции по итогам 34-го саммита заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

"Сегодня лидеры ассоциации поддержали общее желание организации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, - отметил он. - В этой связи я хочу пригласить все народы АСЕАН коллективно поддержать национальные футбольные ассоциации государств - членов блока для совместной реализации этой мечты".

Кроме того, о совместной заявке говорится в итоговом заявлении саммита. "Мы приветствовали общее желание ассоциации разработать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу и поддержали усилия национальных футбольных ассоциаций государств - членов блока и Федерации футбола АСЕАН по достижению этой цели", - отмечается в документе. Вместе с тем не были установлены временные рамки для реализации этой инициативы.

Накануне глава МИД Таиланда Дон Праматвинай сказал, что министры иностранных дел стран АСЕАН согласились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к 3 трлн долларов валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.