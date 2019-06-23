Российские легкоатлеты напрямую квалифицировались в полуфинал Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике гарантировала себе участие в полуфинале Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

В квалификационном матче сборная России соревновалась с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 83 очка. Второй стала команда Франции, набравшая 64 очка, итальянцы с 54 очками расположились на третьей строчке.

По 12 очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м), Елена Соколова (прыжки в длину) и Екатерина Старыгина (метание копья), одержавшие победу в своих видах, прыгун в высоту Илья Иванюк заработал 11 баллов, разделив первую строчку с румыном Михаем Донисаном. По 10 очков в актив российской команды записали Дженнифер Акиниймика (бег на 100 м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 110 м), занявшие вторые места в своих дисциплинах, также 10 очков набрала сборная России в смешанной эстафете 4х400 м. Мария Павлова (бег с барьерами на 100 м) заняла четвертое место и принесла российской команде шесть очков. В финальной смешанной комбинированной эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м победу также одержали российские легкоатлеты.

В рамках легкоатлетического матча проводятся соревнования по девяти дисциплинам. Среди них бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин. Заключительной дисциплиной является смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В данной дисциплине команды стартуют в том порядке, как они располагаются в турнирной таблице группы, и имеют при этом стартовое преимущество в зависимости от набранных очков.

В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимают участие 24 сборных, в квалификационных матчах они разбиты на четыре группы по шесть команд. Победители четырех групп напрямую квалифицируются в 1/2 финала турнира, еще две путевки в полуфинал получат две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начнут выступление плей-офф со стадии четвертьфинала, лучшие шесть из них пройдут дальше по турнирной сетке.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр-2019, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Командный финал в соревнованиях по легкой атлетике состоится 28 июня. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.