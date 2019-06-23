Тренер считает, что отношения сестер Авериных должны оставаться за гимнастическим ковром

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины не должны впускать семейные отношения на гимнастический ковер. Таким мнением с журналистами в воскресенье поделилась тренер спортсменок Вера Шаталина.

20-летние сестры-близнецы Аверины являются лидерами мировой художественной гимнастики, в их активе победы на многих крупных международных турнирах.

"Друзей на ковре не бывает, прекрасные отношения могут быть только за дверьми зала, даже у сестер. Большое счастье в моей 30-летней карьере, что мне попались такие дети, я очень счастливый тренер, прихожу в зал как на праздник, знаю, если не одна, так другая. У меня вечный бой, покой мне только снится, но в хорошем смысле", - заявила Шаталина.

"В первую очередь мы всегда поддерживаем друг друга, может быть, благодаря этому движемся вперед, потому что смотрим друг на друга. Я вижу, что Ариша, например, собирает, делает чисто прогоны, у меня это вызывает волнение, начинаю еще больше работать и стараться. Ариша смотрит на меня и так же еще больше старается, и вот так мы движемся вперед маленькими шагами. А на соревнованиях мы поддерживаем друг друга, поддержка нужна, мы никогда не соревнуемся", - рассказала Дина Аверина.