Канчельскис уволен с поста главного тренера узбекского футбольного клуба "Навбахор"

ТАСС, 24 июня. Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис уволен с поста главного тренера узбекского клуба "Навбахор". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что причиной отставки 50-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. Последние четыре матча "Навбахора" завершились ничейным результатом, а в последний раз команда побеждала 4 мая. После 12 туров чемпионата Узбекистана "Навбахор" занимает четвертое место, имея в активе 18 очков, и отстает от лидера первенства "Пахтакора" на 14 очков.

Канчельскис наиболее известен выступлениями за "Манчестер Юнайтед", за который полузащитник играл с 1991 по 1995 год. В составе английского клуба игрок стал двукратным чемпионом Англии (1993, 1994), двукратным обладателем Суперкубка Англии (1993, 1994), а также победителем Кубка английской лиги (1992), Кубка Англии (1994) и Суперкубка Европы (1991). За национальные сборные СССР, СНГ и России полузащитник в общей сложности провел 59 матчей, отметившись семью голами. Является победителем молодежного чемпионата Европы 1990 года.

В качестве тренера Канчельскис работал в таких клубах, как "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Волга", "Юрмала" и "Солярис". До назначения в "Навбахор" в октябре 2018 года специалист с мая 2017 года возглавлял студенческую сборную России.