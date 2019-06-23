Французские футболистки вышли в 1/4 финала ЧМ, обыграв в дополнительное время бразильянок

ТАСС, 24 июня. Сборная Франции в дополнительное время одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Валери Говен (52-я минута) и Амандин Анри (107). У команды Бразилии гол забила Таиса (64).

В четвертьфинале сборная Франции встретится с победителем матча Испания - США, который пройдет 24 июня.

В чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.