Баскетболист Зубков покинул клуб "Химки"

ТАСС, 24 июня. Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщила пресс-служба команды.

27-летний игрок покинул "Химки" по истечении срока контракта.

"Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

Зубков выступал за "Химки" с 2017 года. Всего за клуб он провел 91 матч, в прошедшем сезоне он сыграл в 22 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка и совершая 2,4 подбора, в плей-офф он провел 10 игр, в которых набирал 6,3 очка. В Евролиге баскетболист сыграл в 25 матчах, в которых в среднем набирал 4,5 очка и делал 2,2 подбора. В составе подмосковной команды нападающий стал двукратным серебряным призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2018, 2019).

Также Зубков играл за краснодарский "Локомотив-Кубань", в составе которого стал обладателем Еврокубка (2013), серебряным призером Кубка России (2014), бронзовым призером Евролиги (2016) и чемпионата России (2012).