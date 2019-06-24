СМИ: бывший футболист московского "Спартака" Промес подписал контракт с "Аяксом"

ТАСС, 24 июня. Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес подписал контракт с голландской командой "Аякс". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста издания De Telegraaph Майка Вервея.

По информации источника, 27-летний нападающий заключил пятилетнее соглашение с "Аяксом".

Промес покинул "Спартак" в прошлом году и перешел в испанскую "Севилью". По информации СМИ, испанский клуб заплатил за трансфер €21 млн.

В сезоне-2018/19 Промес сыграл в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Футболист также играл за голландские клубы "Твенте" и "Тоу Эхед Иглс". За "Спартак" он провел 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи, вместе с московской командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером Лиги наций.