"Ростелеком" готов к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. ПАО "Ростелеком" готово к внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ) с первого тура сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы компании Андрей Поляков.

6 июня глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил ТАСС, что "Ростелеком" станет подрядчиком по внедрению данной технологии в РПЛ.

"VAR - это инструмент судейства в футболе, правила которого фундаментально не менялись уже более ста лет, - сказал Поляков. - Для ПАО "Ростелеком" реализация VAR - логичный этап развития компании - цифрового провайдера, использующей свой опыт для обеспечения высокотехнологичными сервисами динамично развивающийся российский футбол. Выбор "Ростелекома" в качестве подрядчика позволит уже с первого тура сезона-2019/20 запустить сервис VAR. Предлагаемое для внедрения решение опробовано в ведущих европейских федерациях футбола и на ЧМ-2018 в России".

Как отметили в пресс-службе "Ростелеком", внедрение VAR будет осуществляться в партнерстве с компаниями ООО "ПТС" и HAWK-EYE Innovations Limited. При этом технология начнет использоваться в российском футболе с первого тура чемпионата России, если соответствующий запрос поступит от Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч чемпионата России сезона-2019/20 состоится 12 июля. В этот день тульский "Арсенал" дома сыграет с московским "Динамо". Начало игры - 20:00 мск.

Опыт использования VAR в России и за рубежом

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. VAR использовался в российском футболе на матчах Олимп - Кубка России начиная со стадии 1/2 финала. С помощью этой технологии принимались решения в каждой из четырех полуфинальных игр, а в финале, где московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0), эпизодов для работы VAR не было. Кроме того, система была задействована в одном из четырех стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.