Выигравшая серебро Европейских игр легкоатлетка Старыгина из-за травмы покинет Минск

МИНСК, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Европейских игр в метании копья Екатерина Старыгина из-за травмы ноги не сможет продолжить выступления в командном турнире, полуфинал которого состоится 26 июня. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

23-летняя Старыгина в воскресенье в рамках квалификационного командного раунда метнула копье на 63,57 метра, установив при этом личный рекорд и выполнив квалификационный норматив на ЧМ-2019 в Дохе.

"К сожалению, из-за полученной вчера травмы ноги нам пришлось снять Катю с дальнейших стартов, - заметил Борзаковский. - Мы не хотим рисковать здоровьем спортсменки, все-таки главным стартом сезона является чемпионат мира, к которому она должна успеть восстановиться. С тем, кто заменит спортсменку в командном полуфинале, мы определимся немного позднее".

Главный тренер сборной также заметил, что пропустит полуфинал и чемпионка Европейских игр в прыжках в длину Елена Соколова, также выполнившая в воскресенье квалификационный норматив.

"Отсутствие двух этих ведущих спортсменов ослабит нашу команду, и так приехавшую в Минск не в самом сильном составе. Но сборная России продолжит сражаться и приложит все силы, чтобы пробиться в финал", - подытожил главный тренер.

Командный финал легкоатлетического турнира Европейских игр пройдет 28 июня.