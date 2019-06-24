Теннисистка с генетическим заболеванием получила специальное приглашение на Уимблдон

ТАСС, 24 июня. Британская теннисистка Франческа Джонс, имеющая генетическое заболевание, получила уайлд-кард в квалификацию к Уимблдону 2019 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

У 18-летней теннисистки врожденное генетическое заболевание - эктродактилия, характеризующееся недоразвитием одного или нескольких пальцев кистей и (или) стоп. У Джонс всего восемь пальцев на руках и семь - на ногах. Это влияет на хват ракетки и передвижение по корту. Также ей пришлось перенести несколько операций на руках.

В июне она выиграла два турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Минске и получила wild-card в квалификацию Уимблдона.

Несмотря на заболевание, Джонс является одной из самых молодых спортсменок, попавших в топ-25 британского женского теннисного рейтинга (она занимает 14-е место), также она занимает 297-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кроме того, Джонс участвует в программе Ассоциации лаун-тенниса (LTA), которая оказывает поддержку наиболее перспективным британским теннисистам. Цель программы - помочь теннисистам попасть в топ-100 рейтинга в течение пяти лет.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром серии Большого шлема. Он традиционно проходит в Лондоне на травяном покрытии. Основной турнир состоится с 1 по 14 июля. Соперник Джонс определится позднее в понедельник по результатам жеребьевки.