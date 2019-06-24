Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Европейских игр, победив чехов

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Чехии со счетом 20:15 в четвертьфинальном матче на Европейских играх в Минске.

Сборную России на турнире представляют Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины. По итогам групповой стадии сборная России заняла первое место.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между сборными Литвы и Польши. Полуфиналы и матчи за медали Европейских игр пройдут позднее в понедельник.

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.