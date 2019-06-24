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Европейские игры-2019

Российский дзюдоист Адамян завоевал золото в весе до 100 кг на Европейских играх

В финале россиянин победил грузина Липартелиани

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке Адамян победил грузина Варлама Липартелиани. Бронза досталась азербайджанцу Эльмару Гасымову и французу Сирилю Маре.

У женщин в весовой категории до 78 кг золото завоевала словенка Клара Апотекар, победившая в финале голландку Гюше Стенхёйс. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Лориана Кука из Косова и Маделин Малонга из Франции.

Адамян является победителем молодежного первенства Европы 2018 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21111244
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия54918
5Италия44311
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3047
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Сербия1124
17Армения1113
17Косово1113
19Румыния1034
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Азербайджан0459
23Греция0235
24Латвия0224
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011
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