Российский дзюдоист Адамян завоевал золото в весе до 100 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Минске.
В финальной схватке Адамян победил грузина Варлама Липартелиани. Бронза досталась азербайджанцу Эльмару Гасымову и французу Сирилю Маре.
У женщин в весовой категории до 78 кг золото завоевала словенка Клара Апотекар, победившая в финале голландку Гюше Стенхёйс. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Лориана Кука из Косова и Маделин Малонга из Франции.
Адамян является победителем молодежного первенства Европы 2018 года.
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|21
|11
|12
|44
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|4
|9
|18
|5
|Италия
|4
|4
|3
|11
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|4
|7
|9
|Словения
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|11
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|14
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|15
|Испания
|1
|1
|4
|6
|16
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|17
|Армения
|1
|1
|1
|3
|17
|Косово
|1
|1
|1
|3
|19
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|20
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|22
|Азербайджан
|0
|4
|5
|9
|23
|Греция
|0
|2
|3
|5
|24
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|3
|3
|30
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|30
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1