Российский дзюдоист Адамян завоевал золото в весе до 100 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке Адамян победил грузина Варлама Липартелиани. Бронза досталась азербайджанцу Эльмару Гасымову и французу Сирилю Маре.

У женщин в весовой категории до 78 кг золото завоевала словенка Клара Апотекар, победившая в финале голландку Гюше Стенхёйс. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Лориана Кука из Косова и Маделин Малонга из Франции.

Адамян является победителем молодежного первенства Европы 2018 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.