Горшков надеется, что российские фигуристы на Олимпиаде 2026 года повторят успех Игр-2006

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков выразил надежду на то, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Италии повторят успешное выступление на Олимпиаде 2006 года. Такое мнение Горшков высказал ТАСС.

В понедельник Международный олимпийский комитет объявил о том, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

"В Турине игры прошли очень хорошо, по организации не было никаких вопросов. Уверен, что и на этот раз Италия успешно справится с проведением Игр. В Турине у нас было три золота - в парах, в танцах на льду и мужском одиночном катании. Надеюсь, что и через семь лет Игры также будут успешны для нашей сборной", - отметил Горшков.

На проведение Олимпиады также претендовал Стокгольм. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Китае.